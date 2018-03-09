Президент США согласился встретиться с северокорейским лидером

Американский лидер "примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Перед этим о согласии Трампа до начала мая встретиться с Кимом сообщил начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян, где провели более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном, передает ТАСС. По итогам встречи было объявлено о договоренности провести в конце апреля встречу лидеров двух Корей.

Также северокорейская сторона уведомила о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова, и обещала заморозить на период диалога все ракетно-ядерные испытания.

Переданное через эмиссаров Сеула Трампу приглашение Кима о встрече было устным. "Это было устное послание, которое Ким Чен Ын передал через помощника по национальной безопасности президента Южной Кореи во время продолжавшейся несколько часов беседы в Пхеньяне", – рассказал представитель Белого дома.

Трамп в пятницу в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном. Сам Абэ в апреле отправится с визитом в США, чтобы обсудить с главой Белого дома проблему КНДР на фоне демонстрируемой Пхеньяном готовности к диалогу о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал предстоящую встречу лидеров США и КНДР "исторической вехой, благодаря которой на Корейском полуострове воцарится мир".



