Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мэй написала письмо Путину

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
продолжениеПоследствия страшного пожара в Кемерово сняли на видео
Лондон не слишком торопился выразить соболезнования по поводу пожара в Кузбассе

В понедельник, 26 марта, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово.

Во вторник, 27 марта, британский премьер написала официальное письмо президенту Путину, сообщается на странице Британского посольства в РФ в Facebook.

"Уважаемый президент Путин, я пишу Вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Мысли и молитвы британского народа обращены к семьям тех, кто потерял своих близких в этих ужасных обстоятельствах. Искренне Ваша,Тереза Мэй".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей