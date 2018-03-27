Мэй написала письмо Путину

Лондон не слишком торопился выразить соболезнования по поводу пожара в Кузбассе

В понедельник, 26 марта, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово.

Во вторник, 27 марта, британский премьер написала официальное письмо президенту Путину, сообщается на странице Британского посольства в РФ в Facebook.

"Уважаемый президент Путин, я пишу Вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Мысли и молитвы британского народа обращены к семьям тех, кто потерял своих близких в этих ужасных обстоятельствах. Искренне Ваша,Тереза Мэй".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.