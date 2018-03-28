"Щупальца" России доказали беспомощность США
Американское дипломатическое ведомство задает недопустимый
тон в отношениях между двумя странами. Можно обмениваться какими угодно резкими
заявлениями, но переходить к абсурдным оскорблениям – это уже за гранью
здравого смысла.
Таким образом российские эксперты комментируют последние "открытия" сделанные сотрудниками Государственного департамента США. Пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт ранее сделала сенсационное заявление о том, что у России, оказывается, "много щупалец". Эти слова ставят вопрос о вменяемости официальных представителей американских госорганов.
"Тон, который задает американская сторона, далек от нормальных международных отношений. Это касается не только России. В несколько измененном виде США позволяют себе такое и в отношении других стран. Смысл в том, чтобы демонизировать других и выставить себя в лучшем свете", - приводит RT мнение старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко.
По словам политолога, Штаты находятся в глубоком кризисе, страну раздирает борьба между либералами и консерваторами. Кроме того, после Второй мировой войны Вашингтон привык быть лидером западного сообщества, он формировал идеологию и повестку дня, его все слушались. Американцы тем самым обеспечивали себе преимущество на международной арене.
"А сейчас происходят процессы, при которых страны, входящие в западное сообщество, все больше заявляют о себе и стремятся к твердой линии защиты своих национальных интересов", – отметил Оленченко. Поэтому Штаты запугивают своих союзников "страшными русскими", чтобы те не вышли из их сферы влияния.
"Возможно, высылка российских дипломатов из этих стран - это проверка солидарности с Штатами. Америка, скорее всего, довольна результатом: солидарность сохраняется. Но она уже подвергается серьезной эрозии", - заключил эксперт.
После странного заявления Нойерт посольство РФ в США оперативно вспомнило, откуда растут щупальца у подобного рода сравнений. В официальном аккаунте дипломатического представительства в Twitter опубликован пропагандистский плакат Национал-социалистической рабочей партии Германии, на котором Советский Союз изображен в виде паука, который прибрал к лапкам весь мир. "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя Госдепартамента", - написали российские дипломаты.
Официальный представитель Госдепа рассказала о российских щупальцах, отвечая на вопрос журналистов о вмешательстве РФ в американские выборы. Когда у Нойерт спросили, станут ли следующие выборы в США более безопасными после высылки десятков российских дипломатов, она ответила, что нет.
"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах", – сказала Нойерт. Когда удивленный журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель Госдепа повторила эти слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".
На волне скандала с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором страны Запада обвинили РФ, США объявили о высылке из страны 60 дипломатических сотрудников из России и о закрытии консульства нашей страны в Сиэтле.
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