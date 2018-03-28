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Евросоюз взял курс на войну

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd Wüstneck
Брюссель утвердил план улучшения транспортной инфраструктуры, который пригодится в "военных целях"

Решение об утверждении плана было принято в Брюсселе, во время заседания Еврокомиссии. В  документе говорится о повышении пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы, чтобы было легко перебрасывать технику на случай войны. Об этом сообщила еврокомиссар Виолета Булц. 

"Наша цель – максимально использовать нашу транспортную систему, считаться с военными потребностями при планировании инфраструктурных объектов", – отмечается в ее заявлении. 

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Принятый проект – главный в Европейской программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества. 

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне отравления шпиона Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в случившемся Москву и выслал из страны наших дипломатов. 

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