Евросоюз взял курс на войну
Решение об утверждении плана было принято в Брюсселе, во время заседания Еврокомиссии. В документе говорится о повышении пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы, чтобы было легко перебрасывать технику на случай войны. Об этом сообщила еврокомиссар Виолета Булц.
"Наша цель – максимально использовать нашу транспортную систему, считаться с военными потребностями при планировании инфраструктурных объектов", – отмечается в ее заявлении.
Принятый проект – главный в Европейской программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества.
Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне отравления шпиона Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в случившемся Москву и выслал из страны наших дипломатов.
Умер конструктор Виктор Калашников
Сыну знаменитого оружейника было 75 лет
Порошенко выдавил из себя соболезнования
Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина