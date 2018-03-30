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Европа готовится к войне с Россией

Повышение активности иностранных разведчиков восприняли как скорый переход к боевым действиям

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в разговоре с НСН высказал мнение, что активность иностранной разведки у границ РФ – нечто иное, как подготовка к военным действиям. 

"Когда 23 разведывательных самолета беспрерывно дежурят в разных диапазонах с разными возможностями у границ Российской Федерации на фоне развязанной русофобии и якобы агрессивной сущности России, конечно, наши военные однозначно расценивают эту активность, как недружественную и агрессивную. Как подготовку к каким-то конкретным военным действиям", – посчитал сенатор. 

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По его словам, в таких ситуациях, к границам всегда отправляют много шпионов. 

"Всегда они находят, они дежурят, и, конечно, это вызывает озабоченность. Я думаю, не случайно военные об этом говорят. Конечно, сегодня скрыть что-либо невозможно, но хочется просто им сказать: “Коллеги, мы же не хуже, и технические средства у нас не хуже, и мы видим, и наблюдаем не хуже”. И 1941 года никто не допустит. Мы будем всегда готовы", – заключил он. 

Марина МОНРО
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