Европа готовится к войне с Россией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в разговоре с НСН высказал мнение, что активность иностранной разведки у границ РФ – нечто иное, как подготовка к военным действиям.
"Когда 23 разведывательных самолета беспрерывно дежурят в разных диапазонах с разными возможностями у границ Российской Федерации на фоне развязанной русофобии и якобы агрессивной сущности России, конечно, наши военные однозначно расценивают эту активность, как недружественную и агрессивную. Как подготовку к каким-то конкретным военным действиям", – посчитал сенатор.
По его словам, в таких ситуациях, к границам всегда отправляют много шпионов.
"Всегда они находят, они дежурят, и, конечно, это вызывает озабоченность. Я думаю, не случайно военные об этом говорят. Конечно, сегодня скрыть что-либо невозможно, но хочется просто им сказать: “Коллеги, мы же не хуже, и технические средства у нас не хуже, и мы видим, и наблюдаем не хуже”. И 1941 года никто не допустит. Мы будем всегда готовы", – заключил он.
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