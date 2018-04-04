Собянин высоко оценил работу пожарных в ТЦ "Персей"

Столичный градоначальник взял ситуацию под личный контроль

Мэр Москвы Сергей Собянин днем 4 апреля приехал в НИИ имени Склифосовского, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей для детей".

"Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо", - сообщил мэр на страничке в своем микроблоге Twitter.

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По словам Собянина, пожарные вели себя героически. "К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким", – написал он.

Мэр подчеркнул, что в опасной ситуации сработала штатная система дымоудаления, поэтому всех посетителей быстро вывели из здания: были эвакуированы 600 человек, еще 20 – спасены пожарными.

Торговый центр "Персей для детей", расположенный на Малой Семеновской улице, загорелся днем 4 апреля. В огне погиб один человек. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Несколько пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Очаг возгорания был не таким уж большим – всего 80 квадратных метров, однако спасателям было сложно потушить огонь из-за того, что пожар возник на последнем этаже здания, где располагаются склады ткацкой фабрики.