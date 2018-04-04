Медведев поддержал реновацию во всей стране

Премьер-министр одобрил идею "Справедливой России"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со "Справедливой Россией" поддержал предложение думской фракции о проведении реновации на всей территории страны. Лидер эсеров Сергей Миронов также рассказал и о других инициативах возглавляемой им фракции.

"Премьер-министр поддержал идею "Справедливой России" о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если бы реновация шла только в столице, а другие города не затронула", – подчеркнул Миронов.

Он добавил, что вице-спикер Думы Ольга Епифанова на встрече затронула проблему северных территорий, в частности, состояния жилого фонда на севере России. "Глава правительства сообщил, что затронет эту тему в отчете Госдуме", – отметил Миронов.

Он выразил удовлетворение итогами встречи с премьер-министром. В беседе участвовали спикер Государственной думы Вячеслав Володин и представители кабмина.