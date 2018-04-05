Госдума поддержала Екатеринбург в качестве площадки для ЭКСПО

Инициативу о выдвижении города в качестве кандидата на роль хозяина одобрили все фракции

Екатеринбург готов принять у себя Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025. В этом убеждены в нижней палате российского парламента. В четверг, 5 апреля, в Госдуме состоялась встреча депутатов с членами инспекционной комиссии ЭКСПО-2025 Международного Бюро Выставок (МБВ).

Открывая мероприятие, спикер Вячеслав Володин напомнил, что "Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя".

"Для нас очень важно впервые в российской истории провести ЭКСПО в нашей стране. От имени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку", – обратился Володин. Он особо подчеркнул, что выбор в пользу этого города пал неслучайно: "Урал – центр России, он славится своими технологическими достижениями", – указал он. А выбранная для 2025 года тема - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений" – "имеет потенциальный интерес как для представителей власти, так и для бизнеса, общественных и научных организаций", - отметил спикер.

Решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2025 было принято в прошлом году. В четверг парламентарии рассказали инспекторам МБВ о плюсах такого выбора. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов напомнил, что "Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий", поэтому организация ЭКСПО-2025, без сомнения, пройдет на высочайшем уровне. Его поддержал первый зампред ГД коммунист Иван Мельников, подчеркнувший, что "российские павильоны всегда были среди лучших, а экспонаты – уникальными".

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Екатеринбург "расположен на стыке Европы и Азии", что весьма удобно для большинства участников. Помимо этого, город является признанным крупнейшим промышленным и научным центром, поэтому будет интересен многим участникам и посетителям и с этой точки зрения. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, поделился, что в свое время прожил в Екатеринбурге около 6 лет и сохранил о городе самые замечательные воспоминания.

Значительную роль играет и то обстоятельство, что жители Екатеринбурга готовы принять выставку у себя дома. Об этом сообщил депутат от Свердловской области Андрей Альшевских.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 г. по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.