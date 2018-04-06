Запад свихнулся от русофобии

Российские шпионы мерещатся США и Евросоюзу и на суше, и в море

ФСБ и ГРУ своими "чудо-датчиками" сканируют важнейшие для свободного мира коммуникации, вопят в Вашингтоне и Брюсселе. Эта истерия связана с российским океанографическим исследовательским судном "Янтарь", которое недавно бросило якорь в Южной Атлантике.

По мнению главнокомандующего силами НАТО в Европе, корабль действует только в военных целях. Якобы перед русскими океанографами поставлена задача "узнать все о подводных оптоволоконных кабелях, которые соединяют между собой Старый и Новый Свет", и в случае угрозы тотального конфликта именно эти коммуникации станут первой целью ВМФ РФ.

И этот вояка не одинок. С ним солидарны военный эксперт исследовательской группы CNA Corp Майкл Кофман, а также эксперт и консультант по информационной безопасности Штеффан Уоткин

Однако современные методы мониторинга сетей, включая оценку потери оптической мощности, позволяют идентифицировать любой взлом, осуществленный даже неинтрузивным способом, мгновенно. Специалисты увидят падение электрической емкости интегрированных в линию токопроводящих проводов и труб еще на стадии нарушения защитной оболочки и с помощью оптических рефлектометров легко определят точки разрыва, отмечает "Свободная пресса".

И если бы даже новейшие спецсредства могли перехитрить защиту, все равно нужна отдельно проложенная линия связи к стационарному центру, расположенному на корабле или на всплывшей субмарине. Значит, судно должно быть оборудовано высокочастотной коммуникационной мачтой для передачи гигантских объемов информации.

