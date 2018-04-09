Трамп заставит Путина заплатить за Сирию

Президент США взял на раздумье сутки

В течение 24-48 часов Дональд Трамп должен принять решение о нанесении удара по Сирии в ответ на химическую атаку, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Об этом пишут западные СМИ

По информации Reuters, американский лидер может дать ответ уже к концу понедельника, 9 апреля. На заседании кабмина Трамп сказал, что провел разговор с военными генералами и по его итогам определится с тем, на кого возложить ответственность за "отвратительную атаку" сирийских граждан.

"Мы будем принимать это решение очень быстро, возможно, к концу дня. Но мы не можем допустить таких зверств", – заявил Трамп.

При этом его спросили, были ли у него сомнения насчет виновных в химатаке, на что президент США заявил, что лично у него их нет.

"Россия ли это была, Сирия, Иран или все они одновременно, мы выясним довольно скоро… Генералы наверняка подумают об этом в течение следующих 24 часов", – добавил он.

При этом он добавил, отвечая на уточняющий вопрос, что если за применением химоружия стоит Россия, то российскому главе Владимиру Путину "придется тяжело".

"Он заплатит за это", – отрезал Трамп.

Как отмечают аналитики издания Financial Times, на Трампа в этом вопросе сильно давят республиканцы, которые ждут от главы государства выполнения своих угроз об ударе по Сирии в ответ на химатаку. Например, по мнению сенатора Линдси Грэма, если Трамп примет мягкое решение, то будет выглядеть слабаков в глазах России и Ирана.

Ранее 7 апреля ряд неправительственных организаций заявили о том, что город Дума подвергся химическому нападению, в результате которого погибли 70 человек.