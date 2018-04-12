Депутаты справились с законодательными завалами

Из 2020 документов, унаследованных VII созывом от предшественников, нерассмотренными остались всего 300

В нижней палате парламента заканчивают рассмотрение нормативно-правовых актов, которые ожидали своей очереди с 1994 года. Как сообщил первый зампред Госдумы Иван Мельников, из 2 тыс. 20 законопроектов депутаты VII созыва изучили уже 1 тыс. 700, из них около 240 были приняты.

Понятно, что многие предложения, выдвинутые многие годы назад, устарели, потеряли свою актуальность. Но в соответствии с Конституцией РФ каждый зарегистрированный документ Госдума обязана рассмотреть. Поэтому спикер Вячеслав Володин поставил задачу: разобраться с "наследием" и в дальнейшем не допускать завалов.

Для этого были установлены правила: каждую депутатскую инициативу сначала обсуждать внутри фракции, "чтобы фракция проверила идею на соответствие своей программе и целям", пояснил Мельников. Кроме того, перед внесением законопроекта в ГД авторы должны представить его в Совет законодателей, куда входят представители заксобраний всех субъектов Федерации и парламентарии верхней и нижней палат.

"Это сразу улучшило качество поступаемых законопроектов", – отметил Мельников. Кроме того, по инициативе спикера было принято еще одно важное решение – о введении понятия "приоритетный законопроект", который в обязательном порядке рассматривается палатой. Каждая фракция может выдвинуть четыре таких законопроекта за сессию, что дает возможность им самим определять, какие инициативы для них важнее в конкретный момент.

"Это очень позитивный шаг навстречу фракциям, навстречу их законодательным инициативам", – подчеркнул зампред ГД.

Подводя итоги, он сообщил, что в настоящее время ожидают рассмотрения примерно три сотни нормативно-правовых актов. "Думаю, что к концу весенней сессии из 300 законопроектов может остаться меньше 100, с которыми можно будет работать точечно", – сказал Мельников.