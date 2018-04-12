Приглашение на саммит глав МИД "большой семерки" в Киеве и экспертной среде трактуют по-разному

Страны ЕС готовятся объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу – 2018 в России. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода", а украинские СМИ тут же растиражировали новость. Еще бы. Ведь получается, что Киев вертит странами Запада как пожелает. Стоило главе МИД Украины Павлу Климкину призвать европейских политиков проявить солидарность и проигнорировать ЧМ в России, как вот уже решение, пусть пока и не объявленное официально.

Власти Незалежной окончательно уверились в своей значимости, когда Климкина пригласили на саммит глав МИД G7 в Канаду. "Украина получила пропуск в закрытый клуб стран, принимающих решения о судьбах мира", – так оценили в Киеве приглашение и на полном серьезе приготовились глобально влиять. "Рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", – заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

На самом деле Украину позвали на саммит, чтобы она оказала влияние. Но по конкретному вопросу – продления санкций в отношении России. "Как рассказал мне высокопоставленный дипломат из страны – члена G7, на саммите будут проталкивать принятие антироссийской резолюции, – сообщил РИА "Новости" доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Проблема в том, что даже на фоне "дела Скрипаля" целый ряд государств могут воспротивиться данному предложению".

Вот тут и понадобится представитель Незалежной. "Климкина пригласили не для того, чтобы спросить его совета, а для произнесения жалобного "монолога от имени жертвы" – о тяжкой судьбе Украины, страдающей от российской агрессии", – уверен эксперт.

Понятное дело, в Киеве через призму раздутого эго видят ситуацию иначе. Климкин на этом фоне даже начал оценивать высказывания президента США Дональда Трампа, точнее, выражать одобрение. Еще немного, и взлетит как шарик от собственной значимости. Как бы не лопнул потом от разочарования.