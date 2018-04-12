Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чем обернется для Украины участие в G7

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoliy Cherkasov
Приглашение на саммит глав МИД "большой семерки" в Киеве и экспертной среде трактуют по-разному

Страны ЕС готовятся объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу – 2018 в России. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода", а украинские СМИ тут же растиражировали новость. Еще бы. Ведь получается, что Киев вертит странами Запада как пожелает. Стоило главе МИД Украины Павлу Климкину призвать европейских политиков проявить солидарность и проигнорировать ЧМ в России, как вот уже решение, пусть пока и не объявленное официально.

Власти Незалежной окончательно уверились в своей значимости, когда Климкина пригласили на саммит глав МИД G7 в Канаду. "Украина получила пропуск в закрытый клуб стран, принимающих решения о судьбах мира", – так оценили в Киеве приглашение и на полном серьезе приготовились глобально влиять. "Рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", – заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

На самом деле Украину позвали на саммит, чтобы она оказала влияние. Но по конкретному вопросу – продления санкций в отношении России. "Как рассказал мне высокопоставленный дипломат из страны – члена G7, на саммите будут проталкивать принятие антироссийской резолюции, – сообщил РИА "Новости" доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Проблема в том, что даже на фоне "дела Скрипаля" целый ряд государств могут воспротивиться данному предложению".

Вот тут и понадобится представитель Незалежной. "Климкина пригласили не для того, чтобы спросить его совета, а для произнесения жалобного "монолога от имени жертвы" – о тяжкой судьбе Украины, страдающей от российской агрессии", – уверен эксперт.

Понятное дело, в Киеве через призму раздутого эго видят ситуацию иначе. Климкин на этом фоне даже начал оценивать высказывания президента США Дональда Трампа, точнее, выражать одобрение. Еще немного, и взлетит как шарик от собственной значимости. Как бы не лопнул потом от разочарования.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали отказались от родственников ради роскоши

Дочь отравленного шпиона не хочет видеть двоюродную сестру

Британия специально опозорилась в деле Скрипаля

Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей