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Украина расплевалась с СНГ

Нежелание содружества давить на Россию и поддерживать голословные обвинения в ее адрес сильно задели президента Незалежной

Украина никогда не была членом СНГ и сейчас не является, отметил Петр Порошенко. Об этом он сказал на XI Киевском форуме по безопасности в четверг, 12 апреля.

Учитывая "отказ этой структуры – СНГ осудить российскую агрессию", глава государства поручил правительству начать процедуру официального прекращения участия Украины в уставных органах СНГ. Также он заявил об окончательном закрытии украинского представительства "при соответствующих институциях в Минске".

Кроме того, президент заявил, что иностранным партнерам необходимо пересмотреть договорные обязательства с Россией на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".

Виктория БАЛАЯН
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