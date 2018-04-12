Захарова оценила способности Британии

В МИД РФ ответили на новый шаг Лондона

Тереза Мэй приказала отправить подводные лодки к берегам Сирии. Это не осталось без внимания российского внешнеполитического ведомства. Инициативу "новой железной леди" прокомментировала Мария Захарова.

"Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут", – отметила официальный представитель МИД.

Только "на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй", добавила Захарова.

Британский премьер "потом может и извиниться", а морякам тех субмарин "с этим жить", – подчеркнула дипломат.

Ранее Мэй выразила готовность поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны парламента своей страны, напоминает "Свободная пресса". Это дало повод председателю Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову сравнить ее с одним из предшественников – Тони Блэром.



