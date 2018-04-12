Пилотный проект единороссов подает большие надежды

"ПолитСтартап" – кадровый проект "Единой России", который, несмотря на экспериментальный характер, успешно зарекомендовал себя в 25 регионах страны в рамках процедуры предварительного голосования (ПГ). В нем определились первые наставники. В списке пока 115 человек, среди которых депутаты Госдумы, члены экспертного совета партии – известные федеральные политологи, представители законодательной и исполнительной власти в регионах.

В числе наставников – заместители секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Ольга Баталина, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров, а также политологи Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов.

В регионах – это авторитетные политологи, депутаты. Всем им предстоит обучать и консультировать участников избирательной кампании, оказывать всевозможную помощь в ПГ и на самих выборах. На следующей неделе состав будет расширен.

Главная мысль "ПолитСтартап" – обновление партийной элиты, считает член Высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов. По его словам, проект сможет вовлечь в политику активистов, прежде всего из регионов.

"Это такая "подушка", опора для предварительного голосования Партии. Важно подчеркнуть, что это политические активисты, а не депутаты или партийные функционеры, то есть не те, у кого карьера уже сложилась. В этом одно из принципиальных отличий "ПолитСтартапа" от проектов, которые Партия реализовывала ранее", – отметил Орлов.

В свою очередь, он как наставник постарается сформировать группу энергичных молодых людей, которые смогут убедительно выступить на предварительном голосовании.

Проектом, который позволит восстановить систему наставничества, успешно реализованную в предыдущие периоды истории страны, назвал "ПолитСтартап" сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Применяя ее в партийном строительстве сегодня, руководство "Единой России" нацелено на качественное обновление. Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы. Считаю, что проект станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественного мнения", – подчеркнул парламентарий, добавив, что готов оказать необходимую поддержку участникам пилотного проекта партии власти.

Напомним, "ПолитСтартап" приглашает не "засвеченных" в политике молодых людей до 35 лет. К ним приставят наставников, которые помогут им сформировать "дорожные карты" по предвыборной кампании. Также участники проекта пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.