Угрозы президента США Дональда Трампа в сторону России в Сети уже успели окрестить "Третьей мировой войной". Разумеется, в шутку, ибо пользователи при этом добавляли – войной "твиттерной", продлившейся всего несколько часов

Ракетно-твиттерный удар Трампа



После заявления посла России в Ливане Александра Засыпкина о том, что наша страна оставляет за собой право сбивать американские ракеты в случае нападения США на Сирию президент Трамп опубликовал в Сети весьма жесткое сообщение. Он призвал Россию приготовиться к отражению ракет, которые, по его словам, будут новые и "умные". И отметил, что не стоило сотрудничать с животным-убийцей (определенно имея в виду сирийского лидера Башара Асада), который с наслаждением убивает при помощи газа свой народ.

Хотя позже Дональд Трамп разместил еще один твит, где немного "окстился", сказав, что никогда не обозначал точных сроков атаки: может – скоро, может – нет. В любом случае мировая общественность ощутимо напряглась, уж не выльются ли все накопившиеся противоречия между двумя мощными державами в полноценное горячее противостояние.

Сразу скажем – это крайне маловероятно. Мы живем в век войн по большей части информационных и экономических, а если и начинается настоящая стрельба, то делается это, как правило, руками третьих "прокси"-сил, и носят эти конфликты локальных характер.

Как все мы знаем, с начала "нулевых" наш "кровавый режим" изо всех сил разваливал российскую армию. Доразваливал он ее до таких пор, что в какой-то момент после "Крымской весны", военной операции в Сирии, презентации новых вооружений и слов президента Путина "Зачем нам мир, в котором не будет России?" – желающих идти на открытый лобовой конфликт с нашей страной стало еще меньше.

Более того, не стоит принимать близко к сердцу заявления нарочито эксцентричного Трампа. Еще совсем недавно мир "стоял на грани ядерной войны", когда американский и северокорейские лидеры "мерились ракетами", допуская в адрес друг друга высказывания, выходящие за рамки дипломатического этикета. Закончилось это все декларацией намерения организовать официальную встречу двух высокопоставленных персон, дабы обсудить имеющиеся проблемы.

Но это совсем не значит, что давление на нашу страну ослабнет. Скорее, наоборот. Санкции, провокации или даже терроризм – вот тот инструментарий, который может быть использован против нас. И к подобным инцидентам нужно быть готовыми.

Команда "Газы!"

Отдельно хочется сказать о якобы имевшей место газовой атаке на город Дума. Мы, обыватели, находимся где-то далеко и не обладаем ни возможностями, ни необходимой компетентностью, чтобы проверить данный факт. В любом случае российские официальные лица сразу же назвали эти сообщения фейком и провокацией, которые уже неоднократно случались ранее.

В принципе с этим очень легко согласиться. Ибо так называемая организация "Белые каски" уже не раз была уличена в производстве постановочных видео – им бы в пору переименоваться в "Труппу имени Станиславского, кричащего: "Не верю!". Увы, но то, что очевидно нам во многом за счет средств контрпропаганды, совершенно не доходит до западных потребителей СМИ, которые с аппетитом "кушают" подобный контент. Поэтому на их аудиторию такие вбросы вполне себе эффективны.



В любом случае давайте просто включим логику. В критический момент вооруженного конфликта за обескровленную сирийскую армию вступилась сильная Россия, после чего наметился кардинальный перелом. Террористов и околотеррористические оппозиционные группировки власти начали планомерно теснить.

Что должен сделать "выдающийся стратег" в условиях, когда инициатива перехвачена и события складываются в его пользу? Когда хищные, сильные и богатые страны Запада только и ждут малейшей ошибки, любого повода, чтобы получить карт-бланш на вмешательство в войну? Разумеется, сбросить бомбу с отравляющими веществами на мирных жителей, да еще и рядом со столицей. После такого гениального "мува" Асаду бы только и оставалось, что сатанински хохотать в стиле киношного "Доктора Зло".

Подобные провокации – заурядный прием стран Запада. Можно лишь с презрением смотреть на степень цинизма, с которым все это делается. Тут можно вспомнить и Ирак с пробиркой с белым порошком от "Коляна" Пауэлла, и постановочные фото якобы из Ливии, где отважные повстанцы под палящим африканским солнцем ведут городские бои в чистых белоснежных футболках, не имея ни армейской разгрузки с запасными магазинами, ни даже обычной фляги с водой.

Можно вспомнить и сирийскую "девочку Бану" семи лет от роду, якобы жившую в городе Алеппо, который освобождала от террористов при поддержке России сирийская армия. Дите строчило до сотни твитов в день на английском языке, рассказывая о бесчеловечности и жестокости правительственных войск. Даже когда, по сообщениям самой Баны, ее дом был разбомблен, возможность писать в интернете у нее почему-то не пропала.

Поддержку Бане в Twitter выразила альтернативно одаренная британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. Потом "пришедшая к успеху" девочка лично встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ну а совсем недавно несчастная Бана посетила церемонию вручения наград премии "Оскар" в Голливуде, где, помимо прочего, мелькала на фотографиях рядом с очаровательной "лидершей" нынче модного движения против сексуальных домогательств. Как говорит молодежь, "ребята даже не палятся".

В общем, фильм 1997 г. "Wag the Dog" ("Хвост виляет собакой") с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом за более чем 20 лет стал лишь еще более актуальным. В этой картине политтехнолог и кинопродюсер в преддверии президентских выборов в США буквально с нуля создают бутафорскую, в реальности не существующую войну, используя постановочные видеоролики, фейковые новости и интервью и другие медийные возможности. Время показало, что реальность гораздо суровее, чем сатирический художественный вымысел киносценаристов.

Мечты о вселенской справедливости

Представьте себе ситуацию, к вам на улице подоходит незнакомец и говорит: "Я считаю, вы тяжело больны, но я вам сейчас помогу". После чего насильно при помощи инъекции усыпляет вас и оттаскивает на операционный стол, где вкривь и вкось делает сложную операцию, после которой вы навсегда остаетесь недееспособным инвалидом. Как можно назвать такого персонажа?

Так вот, США в период пика своего могущества в образе "сияющего града на холме" поступают аналогичным образом. Под благовидным предлогом "отстаивания демократии" и "прав человека" свободные независимые государства буквально втаптываются в Средневековье, теряя все. Причем в итоге жертв среди мирного населения, которому заботливые "ястребы" как бы стремятся причинить добро, после таких оперативных вмешательств оказывается на порядки больше, чем во времена "кровавых диктаторов" и их "бесчеловечных режимов". Пример Ирака, Ливии и Сирии очень показателен.

Остается лишь наивно надеяться, что каждый получит заслуженное по делам его. Хотя история показывает, что у мира какое-то свое, специфическое понимание справедливости. А значит, необходимо "самим не плошать". Строить мир, но всегда иметь "бронепоезд на запасном пути", который готов в любую минуту уничтожить бандита, попытавшегося посягнуть на нашу жизнь и свободу.