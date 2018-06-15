Для человека, который привел к власти американского президента, настали трудные времена

Пол Манафорт 15 июня был взят под стражу прямо в зале суда. Федеральный судья пришел к выводу, что политтехнолог нарушил условия своего пребывания под залогом.

Прокуроры предполагают, что Манафорт пытался оказать давление на свидетелей: контактировал с ними и координировал их показания. Как сообщает The Guardian, Манафорт старался склонить свидетелей к тому, чтобы те рассказали, что они действовали в интересах Украины только в Европе, но не в США.

Против бывшего соратника Трампа ранее были выдвинуты обвинения в отмывании денег, заговоре против США, уклонении от уплаты налогов, и попытках вовлечь в преступные схемы членов конгресса США и европейских политиков, пишет ВВС.

Манафорта "сдал" его партнер Рик Гейтс, также работавший в штабе Трампа – он признал свою вину в заговоре и лжи.

Однако, не взирая на заявления Гейтса, Манафорт не признал себя виновным ни по одному из пунктов предъявленных ему обвинений, в том числе, в секретной оплате услуг бывших европейских политиков, лоббировавших интересы Украины в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее опубликовал новые документы, доказывающие лоббистскую деятельность Манафорта, напоминает "Газета.ру".

Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter немедленно отреагировал на новый поворот в судьбе Манафорта. "Не знал, что Манафорт – глава банды", – не без ехидства написал президент США и напомнил, что политтехнолог работал еще с Рональдом Рейганом и Бобом Доулом. "Как насчет Коми и мошенницы Хиллари, и всех остальных? Очень несправедливо", – резюмировал Трамп.