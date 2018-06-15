Экс-главу избирательного штаба Трампа отправили в тюрьму
Пол Манафорт 15 июня был взят под стражу прямо в зале суда. Федеральный судья пришел к выводу, что политтехнолог нарушил условия своего пребывания под залогом.
Прокуроры предполагают, что Манафорт пытался оказать давление на свидетелей: контактировал с ними и координировал их показания. Как сообщает The Guardian, Манафорт старался склонить свидетелей к тому, чтобы те рассказали, что они действовали в интересах Украины только в Европе, но не в США.
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Против бывшего соратника Трампа ранее были выдвинуты обвинения в отмывании денег, заговоре против США, уклонении от уплаты налогов, и попытках вовлечь в преступные схемы членов конгресса США и европейских политиков, пишет ВВС.
Манафорта "сдал" его партнер Рик Гейтс, также работавший в штабе Трампа – он признал свою вину в заговоре и лжи.
Однако, не взирая на заявления Гейтса, Манафорт не признал себя виновным ни по одному из пунктов предъявленных ему обвинений, в том числе, в секретной оплате услуг бывших европейских политиков, лоббировавших интересы Украины в США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее опубликовал новые документы, доказывающие лоббистскую деятельность Манафорта, напоминает "Газета.ру".
Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter немедленно отреагировал на новый поворот в судьбе Манафорта. "Не знал, что Манафорт – глава банды", – не без ехидства написал президент США и напомнил, что политтехнолог работал еще с Рональдом Рейганом и Бобом Доулом. "Как насчет Коми и мошенницы Хиллари, и всех остальных? Очень несправедливо", – резюмировал Трамп.
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