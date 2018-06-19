В «ЕР» согласились с предложением АМОМ по муниципальному фильтру

Участие в выборах представителей разных политических сил отвечает интересам москвичей

Решение Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) оказать помощь кандидатам на должность мэра столицы в собрании необходимых для выдвижения подписей муниципальных депутатов получило одобрение столичных единороссов. По их мнению, такое взаимодействие пойдет в конечном итоге на пользу городу и его жителям. Ведь избранный градоначальник сможет потом учитывать идеи проигравших кандидатов в своей работе, указал секретарь московского отделения ЕР, депутат городской думы Андрей Метельский.

"Мы регулярно слышим заявления, что ЕР узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", – подчеркнул он.

В частности, решение помочь кандидатам пройти муниципальный фильтр как раз является свидетельством демократической системы. "Представьте, муниципальные депутаты участвуют в формировании высшего должностного лица Москвы", – прокомментировал идею депутат Мосгордумы Александр Семенников. Он особо подчеркнул, что районные законодатели "сами могут принимать решение, за кого из кандидатов отдать свой голос".

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 г., в единый день голосования. Прием документов от кандидатов начался 4 июня. В частности, уже известно, что среди желающих побороться за пост градоначальника – нынешний мэр Сергей Собянин. Для участия в выборах всем претендентам необходимо заручиться поддержкой не менее 110 муниципальных депутатов. Окончательный список претендентов Мосизбирком должен обнародовать до 14 июля.