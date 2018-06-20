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Литва ждет российского вторжения

Фото: flickr.com/usarmyeurope_images
Прибалтийское государство с завидным упорством настаивает на военном вмешательстве Москвы

Литовский президент Даля Грибаускайте в очередной раз заявила, что опасность российского вторжения в страну велика.

В интервью немецкому журналу Spiegel Грибаускайте подчеркнула, что спастись от агрессии РФ можно лишь пребывая в состоянии постоянной готовности. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто нас не нападет. Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", – приводит издание ее слова.

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При этом, по словам Грибаускайте, российских войск на границе с Прибалтикой и Польшей в 10 раз больше, чем солдат НАТО. Литва отвечает на это тем, что инвестирует в оборону 2% ВВП и постоянно модернизирует свою армию. Президент рассказала, что Вильнюс покупает оружие и военную технику в ФРГ, США и Израиле. 

Глава Литвы также подчеркнула важность совместных военных учений. Она напомнила, что в 2018 году присутствовала на ежегодных международных морских маневрах Baltops. "В этот раз участвовали 22 страны, а также страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швеция. Это означает, что страны Балтии поняли эту угрозу", – считает президент. В то же время, по мнению Грибаускайте, правительства западных стран слишком мягко относятся к России и недооценивают ее, отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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