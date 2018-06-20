"Единая Россия" обсудит пенсионную форму с населением

Встречи будут проводить депутаты Госдумы

Члены думской фракции "Единой России" встретятся с гражданами и общественными организациями по волнующей теме в рамках региональной недели. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, "Единая Россия инициирует широкую дискуссию по реформе, и 22 июня единороссы обсудят пенсионную реформу с представителями соцблока правительства и членами Совета Федерации. Обсуждение пройдет в стенах Госдумы.

"Мы должны его провести максимально широко, и в этой части мы рассчитываем на активное участие всех наших коллег-однопартийцев", – цитирует Турчанка пресс-служба партии.

Кроме того, тему повышения пенсионного возраста поднимут 28 июня на заседании новоиспеченного Совета руководителей фракции. На мероприятии планируется присутствие секретарей партийных ячеек из регионов и руководителей региональных парламентов. Турчак заверил, что собранные на встречах с населением замечания будут учтены при обсуждении вопроса на заседании.