Трамп наводит мосты с Россией

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Трамп ищет пути для дружбы с Россией

Фото: Brian Cahn/ Zuma/ Global Look
Президент США поделился сокровенным желанием

Он хочет поладить с нашей страной. Об этом глава американского Белого дома сообщил во время митинга своих сторонников в городе Дулут (штат Миннесота).

"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", – заявил Дональд Трамп. Трансляция выступления президента США выложена в его Twitter. 

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При этом в России предпочли бы сотрудничать с "криводушной" Хиллари Клинтон, отметил американский лидер. По его словам, если бы в 2016 г. она выиграла президентские выборы, в Кремле были бы рады.

Ранее появилась информация, что в июле в Европе, где Дональд Трамп будет находиться для участия в саммите НАТО, он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. И главам МИД двух стран было поручено проработать вопрос о встрече лидеров, однако 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Между тем  в Лондоне встревожены возможностью такой встречи. В Великобритании считают, чтоона может негативно отразиться на приверженности Трампа целям НАТО и результатах его поездки с рабочим визитом в Соединенное Королевство.

Саммит Организации Североатлантического договора должен состояться 11 – 12 июля в Брюсселе, а визит главы американского Белого Дома в Великобританию запланирован на 13 июля, напоминает телеканал "360"

Фоторепортаж
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Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/JanSauerwein Кадр youtube.com
Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
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