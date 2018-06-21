Трамп ищет пути для дружбы с Россией
Он хочет поладить с нашей страной. Об этом глава американского Белого дома сообщил во время митинга своих сторонников в городе Дулут (штат Миннесота).
"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", – заявил Дональд Трамп. Трансляция выступления президента США выложена в его Twitter.
По теме
При этом в России предпочли бы сотрудничать с "криводушной" Хиллари Клинтон, отметил американский лидер. По его словам, если бы в 2016 г. она выиграла президентские выборы, в Кремле были бы рады.
Ранее появилась информация, что в июле в Европе, где Дональд Трамп будет находиться для участия в саммите НАТО, он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. И главам МИД двух стран было поручено проработать вопрос о встрече лидеров, однако 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.
Между тем в Лондоне встревожены возможностью такой встречи. В Великобритании считают, чтоона может негативно отразиться на приверженности Трампа целям НАТО и результатах его поездки с рабочим визитом в Соединенное Королевство.
Саммит Организации Североатлантического договора должен состояться 11 – 12 июля в Брюсселе, а визит главы американского Белого Дома в Великобританию запланирован на 13 июля, напоминает телеканал "360".
Трамп наводит мосты с Россией
Президент США поделился сокровенным желанием
Над участниками "Северного потока - 2" нависла угроза
Европейские партнеры "Газпрома" раздумывают о целесообразности строить газопровод
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- На Украине сгоняют под ружье всех подряд
- ВСУ прорываются в ЛНР
- Донбасс сравняют с землей во время ЧМ
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина