На немцев нападает невидимка

Враги лезут в Германию со всех сторон

Граждане ФРГ больше не могут жить спокойно. Над ними нависла чрезвычайная угроза, с которой власти страны справляются уже с трудом. Речь о кибератаках, число которых, по словам главы Федерального ведомства охраны конституции Ханса-Георга Масена, с каждым днем становится все больше.

"В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний", – цитирует RT Масена.

По его словам, страна должна срочно предпринять дополнительные меры по отражению атак в киберпространстве. Для этого необходимо сделать систему безопасности современной, соответствующей техническому прогрессу Китая, Ирана и России – именно из этих стран исходит, по утверждению Масена, основная угроза.

Доказательств, как это сейчас принято на Западе, глава контрразведки не привел, но указал, что знает о причастности России к хакерским атакам, направленным против энергетической сферы ФРГ.

Ранее в Германии сообщали о серии кибератак под общим названием "Berserk Bear" ("Бешеный медведь"). Дескать, хакерам удалось взломать внутренние сети некоторых компаний, отвечающих за систему жизнеобеспечения немцев.