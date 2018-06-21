Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На немцев нападает невидимка

Фото: pixabay.com
Враги лезут в Германию со всех сторон

Граждане ФРГ больше не могут жить спокойно. Над ними нависла чрезвычайная угроза, с которой власти страны справляются уже с трудом. Речь о кибератаках, число которых, по словам главы Федерального ведомства охраны конституции Ханса-Георга Масена, с каждым днем становится все больше.

"В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний", – цитирует RT Масена.

По теме

По его словам, страна должна срочно предпринять дополнительные меры по отражению атак в киберпространстве. Для этого необходимо сделать систему безопасности современной, соответствующей техническому прогрессу Китая, Ирана и России – именно из этих стран исходит, по утверждению Масена, основная угроза.

Доказательств, как это сейчас принято на Западе, глава контрразведки не привел, но указал, что знает о причастности России к хакерским атакам, направленным против энергетической сферы ФРГ.

Ранее в Германии сообщали о серии кибератак под общим названием "Berserk Bear" ("Бешеный медведь"). Дескать, хакерам удалось взломать внутренние сети некоторых компаний, отвечающих за систему жизнеобеспечения немцев. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пробился на линию Путина

Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных

Китай нашел способ отомстить США

Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей