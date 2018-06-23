ЕС перестанет существовать

В Старом Свете накопилось много проблем и разногласий

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини считает, что до конца 2018 года определится судьба Евросоюза, и возможно он перестанет существовать.

"В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", - цитирует его издание Spiegel.

Сальвини отметил, что в Старом Свете есть большая проблема мигрантов и Италия больше не может пускать их к себе.

"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", – добавил он.

При этом Маттео пообещал Еврокомиссии представить дорожную карту, которая поможет разрешить миграционную проблему. По его мнению, на границах должен ужесточиться контроль, а также нужно ускорить процедуру депортации нелегалов из страны.