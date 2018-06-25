Америка больше не хочет платить за других

Лозунг "Америка превыше всего", на котором строится политика президента США Дональд Трампа, привел к расколу со странами Евросоюза. Для европейских лидеров его деятельность выглядит неким "политическим троллингом", однако, дает ему дополнительные очки среди американского электората, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

"Я не вижу какого-то целенаправленного плана Трампа в Европе. Это не стратегия. Она не прорисовывается", – заявил эксперт "Газете.ru", отмечая, что он видит в действиях лидера Белого дома скорее, последовательность конъюнктурных решений, которые вызывают противоречия в Европе.

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По его словам, нежелание Трампа платить по счетам Европы, безусловно, разделило Германию, Францию и Великобританию, а также углубило раскол между Западной и Восточной Европой. Но "НАТО точно не прекратит существовать из-за спора вокруг трат на оборонку, а Америка в любом случае останется привлекательным рынком для ЕС".

Трамп формулирует новую политику США в отношении Евросоюза, которая основана на необходимости платить за себя, а также не забывать об американских интересах. Противоречия между странами ЕС и Вашингтоном в последние месяцы стали очевидны, уверен Дмитрий Данилов, заведующий отделом Евробезопасности Института Европы РАН.

Наиболее ярко они проявились на саммите "большой семерки" 8-9 июня, где американский президент открыто демонстрировал раздражение нежеланием Европы снижать пошлины на торговлю с США, а также грозил введением санкций против компаний, принимающих участие в "Северном потоке – 2". По мнению Трампа, европейские страны таким образом ставят себя в еще большую зависимость от российского газа, а, следовательно, и от политической воли Москвы.

По мнению Данилова, "ЕС сегодня встал перед выбором. Выбор этот стратегически антитрамповский". В этом контексте попытки обвинить Россию в том, что она своими действиями "расшатывает" единство ЕС, не выдерживают критики.

"Противоречия в Европе были всегда, и Вашингтон пользуется ими так же, как и Москва", – считает эксперт.