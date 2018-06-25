Володин инициировал создание межпарламентской комиссии Госдумы и Милли Меджлиса Азербайджана

Председатель ГД находится с визитом в Баку 24-25 июня

Парламенты дружественных стран должны способствовать развитию межгосударственных отношений и использовать для этого новые формы взаимодействия. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в понедельник, 25 июня.

"Было бы правильно, и мы хотели бы предложить этот формат межпарламентской комиссии Госдумы и Меджлиса Азербайджана высокого уровня, которую могли бы возглавить наши заместители", – предложил Володин. По его мнению, в рамках этой комиссии можно было бы обсуждать конкретные темы, которые беспокоят граждан двух стран. "Это будет наш вклад в развитие отношений между нашими государствами," – цитирует ТАСС спикера ГД.

Накануне российская делегация во главе с Володиным встретилась с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Спикер поздравил Алиева с переизбранием на пост, указав, что результаты голосования продемонстрировали народную поддержку курса, которым ведет свою страну президент.

На встрече было отмечено, что российско-азербайджанские отношения развиваются по всем направлениям. "Мы имеем прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика торгово-экономических отношений, в транспортной сфере, энергетике", – подтвердил Алиев. Спикер ГД при этом обратил внимание на роль парламентов в укреплении отношений двух стран, ведь именно законодательные органы обеспечивают реализацию договоренностей, которых достигают Россия и Азербайджан на высшем уровне.