Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин инициировал создание межпарламентской комиссии Госдумы и Милли Меджлиса Азербайджана

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: duma.gov.ru
Председатель ГД находится с визитом в Баку 24-25 июня

Парламенты дружественных стран должны способствовать развитию межгосударственных отношений и использовать для этого новые формы взаимодействия. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в понедельник, 25 июня.

"Было бы правильно, и мы хотели бы предложить этот формат межпарламентской комиссии Госдумы и Меджлиса Азербайджана высокого уровня, которую могли бы возглавить наши заместители", – предложил Володин. По его мнению, в рамках этой комиссии можно было бы обсуждать конкретные темы, которые беспокоят граждан двух стран. "Это будет наш вклад в развитие отношений между нашими государствами," – цитирует ТАСС спикера ГД.

По теме

Накануне российская делегация во главе с Володиным встретилась с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Спикер поздравил Алиева с переизбранием на пост, указав, что результаты голосования продемонстрировали народную поддержку курса, которым ведет свою страну президент.

На встрече было отмечено, что российско-азербайджанские отношения развиваются по всем направлениям. "Мы имеем прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика торгово-экономических отношений, в транспортной сфере, энергетике", – подтвердил Алиев. Спикер ГД при этом обратил внимание на роль парламентов в укреплении отношений двух стран, ведь именно законодательные органы обеспечивают реализацию договоренностей, которых достигают Россия и Азербайджан на высшем уровне.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Эрдоган восхитился президентом РФ

Турецкий глава государства назвал своего кумира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей