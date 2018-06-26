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Володин: смерть Дементьева - утрата для всей страны

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер ГД выразил соболезнования родным и близким поэта

Слова поддержки председателя Госдумы направлены родственникам, друзьям и всем, кто был лично знаком с Андреем Дементьевым и для кого уход его из жизни – большая трагедия.

По словам Вячеслава Володина, смерть поэта, члена Союза писателей, почетного члена Российской академии художеств – утрата не только для российской литературы, но и для страны в целом. Спикер нижней палаты подчеркнул, что соболезнования родным и близким Дементьева выражают все парламентарии.

"Он внес огромный личный вклад в развитие отечественной культуры – и как талантливый поэт, и как многолетний руководитель литературно-художественного журнала "Юность". Обладая поэтическим даром, Андрей Дмитриевич умел затронуть души читателей простыми и понятными каждому словами. В его стихотворениях отразилась любовь к нашей стране. Творческое наследие Андрея Дементьева навсегда останется достоянием российской культуры, а добрая память о нем будет жить в наших сердцах", – отметил председатель ГД.

Напомним, советский поэт, радио– и телеведущий ушел из жизни сегодня в одной из московских больниц.

Оксана ПОДТУРКИНА
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