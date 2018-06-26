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Названа причина смерти поэта Андрея Дементьева

Андрей Дементьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Автор многих знаменитых песен скончался за три недели до своего 90-летия

Русский советский поэт, радио– и телеведущий умер сегодня в одной из московских больниц. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

"Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице", – уточнил он. И добавил, что это случилось "после продолжительной болезни".

По словам жены Анны Пугач, поэт очень хотел дожить до 90-летия. "Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", – отметила супруга.

Не так давно, 3 июня, в центре Москвы поэт встречался с читателями на книжном фестивале. "Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу", – рассказала Пугач.

Самую большую известность Дементьеву принесли песни "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другие  и другие в исполнении известного певца Евгения Мартынова, к которым он написал тексты.

Родился Андрей Дементьев 16 июля 1928 г. в Твери. В 1946 г. окончил среднюю школу. Писать начал в 1948-м, его первые стихотворения "Студенту", "Пролетарская правда" (город Калинин).

С 1948-го по 1949 г. учился на первом курсе историко-филологического факультета КГПИ, потом – с 1949-го по 1952 г. – в Литературном институте имени А.М. Горького.

В 1967 г. переехал в Москве. Был редактором отдела поэзии издательства "Молодая гвардия", заместителем главреда, а затем и главным редактором журнала "Юность" (с 1981-го по 1992 год). 

В 90-е и начале 2000-х гг работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

Он лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств.

Полина ДОРОЖКИНА
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