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К Путину едут американцы на поклон

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Президент Владимир Путин встретится с советником главы США Джоном Болтоном в Кремле.

Отмечается, что главная цель визита состоит в обсуждении подготовки предстоящей встречи между Путиным и Трампом. 

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Болтон в разговоре с российским политиком поднимет темы международной безопасности, разоружения, а также отношения между государствами, передает РИА "Новости".

Кроме того, советник Трампа встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Вашингтоне понимают, что вражда с Москвой ни к чему не приведет. В последнее время отношения между странами улучшились. Однако состоится ли действительно долгожданная встреча Трампа с Путиным пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что американцы планируют организовать переговоры на нейтральной территории в столице Финляндии Хельсинки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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