К Путину едут американцы на поклон

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Президент Владимир Путин встретится с советником главы США Джоном Болтоном в Кремле.
Отмечается, что главная цель визита состоит в обсуждении подготовки предстоящей встречи между Путиным и Трампом.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Болтон в разговоре с российским политиком поднимет темы международной безопасности, разоружения, а также отношения между государствами, передает РИА "Новости".
Кроме того, советник Трампа встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В Вашингтоне понимают, что вражда с Москвой ни к чему не приведет. В последнее время отношения между странами улучшились. Однако состоится ли действительно долгожданная встреча Трампа с Путиным пока неизвестно.
Ранее СМИ сообщали, что американцы планируют организовать переговоры на нейтральной территории в столице Финляндии Хельсинки.
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