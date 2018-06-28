Госдума и Бундестаг разморозили отношения
Государственная дума РФ и Бундестаг формируют Большую межпарламентскую комиссию. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Сопредседателями комиссии станут первый зампред ГД Александр Жуков и вице-президент Бундестага Томас Опперманн.
Инициативу о создании межпарламентской комиссии выдвинул Володин во время визита депутатов Бундестага в Москву 8 июня. В ходе встречи стороны отметили, что отношения между законодательными палатами двух стран долгое время были фактически заморожены. Между тем существует ряд направлений, для продвижения по которым парламентское сотрудничество было бы очень полезным. В частности, это касается сферы безопасности, развития цифровой экономики, гуманитарного и торгово-экономического взаимодействия и собственно региональных и межпарламентских связей.
Немецкие парламентарии спикера ГД поддержали. "У России и Германии существует огромный потенциал в развитии экономических связей, и это несмотря на то, что мы имеем дело с санкциями. В частности, "Северный поток – 2" – это прекрасный, важный экономический проект, и он не должен подвергаться угрозам из‑за санкций третьих стран. Я буду рад, если между нашими парламентами будет постоянное сотрудничество", – указал на встрече в ГД Опперманн.
Ожидается, что первое заседание межпарламентской комиссии двух стран состоится уже осенью 2018 года.
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