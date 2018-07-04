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Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве

Максим Кац. Фото: wikipedia.org/Ilya Vadimovich
Политический и общественный деятель высказался в сети

В качестве трибуны представитель "Яблока" выбрал соцсеть Facebook. На своей странице он предъявил Дмитрию Гудкову, который желал побороться за кресло столичного мэра от "Гражданской инициативы", вину за развал оппозиции в Москве.

"К сожалению, к Гудкову нашли подход в формате пряника: предложили стать председателем партии. Он этого давно хотел, к этому склоняли спонсоры и близкие сторонники, я не смог отговорить. <...> Гудков убежал, конструкция развалилась", – резюмировал Кац.

По его словам, кандидат от оппозиции будет отсутствовать на выборах столичного градоначальника именно из-за Гудкова, которого партия готовила к участию на сентябрьских выборах, так как он считался лидером стороннего политического фронта. Он заручился поддержкой ряда демократов и муниципальных парламентариев.

Кац отметил, что партия рассчитывала на Гудкова, поскольку отказ в регистрации "был маловероятен, а выиграть конкуренцию за выдвижение у Сергея Митрохина было очень реально".

В свою очередь политологи в дефиците борьбы на выборах также обвинили Гудкова, а вместе с ним Каца и Митрохина. К такому выводу эксперты пришли на круглом столе "Московские выборы – 2018", сообщается на сайте Фонда развития гражданского общества. 

"Уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого из потенциальных кандидатов-либералов на пост мэра Москвы таковы, что говорить о едином кандидате от оппозиции просто невозможно", – заявил председатель правления Фонда Константин Костин.

Он подчеркнул, что все трое согласились бы на единого оппозиционного кандидата, но только в том случае, если бы выдвинули конкретно Гудкова, Каца или Митрохина. А при таком понимании ситуации и индивидуального потенциала политический процесс обречен на неудачу, подытожил эксперт.

Отметим, Дмитрий Гудков не набрал необходимое количество подписей для регистрации, поэтому выбыл из предвыборной гонки. В "Гражданскую инициативу" он пришел из партии "Яблоко", разорвав с последней дружбу.

Мосгоризбирком завершил прием документов. Для регистрации кандидаты в мэры до 3 июля должны были собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра, о прохождении которого заявили пять претендентов на пост градоначальника. Для самовыдвиженцев этот порог был выше – 36 тыс. избирателей. Соответствующий пакет собрали 6 из 30 ранее заявленных кандидатур.

Имена попавших в избирательные бюллетени станут известны не позднее 13 июля. Выборы столичного мэра пройдут в единый день голосования, 9 сентября. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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