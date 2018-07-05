Украина запретила словакам приезжать в Крым

Позиция Киева не именила мнения политиков из Восточной Европы

Решение делегации словацких политиков и бизнесменов посетить Крым вызвало резко негативную реакцию у официального Киева.

"Украина пригрозила, что если мы поедем в Крым, то нас не пустят на территорию страны", – рассказал "Известиям" депутат национального совета Словакии Петр Марчек.

Планировалось, что группа в составе 10 известных бизнесменов и действующих политиков посетит Крым этим летом по приглашению сопредседателя общественной организации "Деловая Россия" Андрея Назарова. примечательно, что точные сроки поездки еще не согласованы, что не помешало Киеву предупредить Словакию о нежелательности посещения Крыма.

По словам Марчека, демарш Незалежной не произвел на участников делегации впечатления. Украинское руководство не останется у власти вечно, поэтому запрет на посещение страны рано или поздно будет снят. отметил политик.

Он подчеркнул, что политика шантажа не работает и добавил, что словаки возьмут с собой в путешествие профессионального оператора, чтобы снять репортажи о жизни обычных крымчан, а затем выложить их в свободный доступ. "Цель нашей поездки – не только наладить политические и экономические связи с регионом, но и увидеть собственными глазами ситуацию в регионе и донести правду до жителей Евросоюза", – объяснил Марчек.

После присоединения к России Крым стал очень привлекателен для зарубежных инвесторов. В апреле этого года в Ялте прошел уже четвертый Международный экономический форум, в котором приняли участие свыше 3 тыс. человек из 71 стран мира.

