Трамп поиздевался над Ким Чен Ыном

Президент США отправил в Пхеньян необычный подарок

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший 5 июля в Северную Корею на переговоры о денуклеаризации привез корейскому лидеру Ким Чен Ыну подарки от президента Дональда Трампа: письмо и компакт-диск с песней Элтона Джона "Rocket Man" ("Человек-ракета").

Источники в Вашингтоне утверждают, что подарки символизируют ожидания Трампа по поводу того, что глава КНДР выполнит соглашения, достигнутые в Сингапуре на встрече двух лидеров, сообщает The Chosunilbo.

По данным информированного собеседника издания, Ким и Трамп обсуждали "Rocket Man" на переговорах. Президент США назвал так лидера КНДР и поинтересовался, известна ли ему эта песня. Выяснилось, что Ким Чен Ын ее не слышал, поэтому Трамп и послал ее своему коллеге. Неизвестно – то ли это трогательный знак внимания, то ли ехидная издевка со стороны американского президента, прославившегося в твиттере своими ироничными комментариями по все вопросам.

Помпео прилетел в Пхеньян с двухдневным визитом, это его третий приезд в КНДР за последнее время.