Майские акции протеста дали плоды

Градоначальник столицы Армении Тарон Маргарян подал в отставку. Вместо него на пост мэра Еревана временно назначен Камо Ареян.

Об этом сообщает Sputnik Армения. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию пока не комментируют.

Тарон Маргарян – член бывшей правящей Республиканской партии страны, в кресле столичного градоначальника он "просидел" семь лет. Его правление проходило не всегда спокойно.

Буквально несколько месяцев назад Армения взорвалась акциями протеста. Демонстранты требовали убрать Маргаряна с должности, обвиняя его в неподотчетности деятельности перед гражданами.