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Мэр Еревана покинул свой пост

Майские акции протеста дали плоды

Градоначальник столицы Армении Тарон Маргарян подал в отставку. Вместо него на пост мэра Еревана временно назначен Камо Ареян.

Об этом сообщает Sputnik Армения. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию пока не комментируют.

Тарон Маргарян – член бывшей правящей Республиканской партии страны, в кресле столичного градоначальника он "просидел" семь лет. Его правление проходило не всегда спокойно.

Буквально несколько месяцев назад Армения взорвалась акциями протеста. Демонстранты требовали убрать Маргаряна с должности, обвиняя его  в неподотчетности деятельности перед гражданами.

Оксана ПОДТУРКИНА
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