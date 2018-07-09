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Градоначальник столицы Армении Тарон Маргарян подал в отставку. Вместо него на пост мэра Еревана временно назначен Камо Ареян.
Об этом сообщает Sputnik Армения. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию пока не комментируют.
Тарон Маргарян – член бывшей правящей Республиканской партии страны, в кресле столичного градоначальника он "просидел" семь лет. Его правление проходило не всегда спокойно.
Буквально несколько месяцев назад Армения взорвалась акциями протеста. Демонстранты требовали убрать Маргаряна с должности, обвиняя его в неподотчетности деятельности перед гражданами.
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