Названа продолжительность переговоров Путина и Трампа

Предполагаемое время общения включает совместную пресс-конференцию

Встреча лидеров России и США, по предварительным данным, займет около трех часов. Рабочий обед в президентском дворце начнется в 13:15, затем Владимир Путин и Дональд Трамп поговорят за закрытыми дверями, а после дадут совместную пресс-конференцию.

В 16:00 российский президент встретится с главой Финляндии Саули Ниинистё. Такие сведения появились в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018, передает ТАСС.

Ранее о времени начала саммита Россия – США и темах, которые обсудят политики, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоятся в Хельсинки уже 16 июля, в понедельник.