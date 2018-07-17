Погорячились: Париж передумал рвать связи с Москвой

Французы настроены на развитие отношений

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила 17 июля, что Париж не будет отвечать Москве на закрытие своего торгового представительства.

Ранее дипломатическое представительство Пятой республики сообщило о том, что с 16 июля закрывается Служба Посольства Франции, обеспечивающая работу Business France в РФ.

"Тем не менее, оба президента – Макрон, и Путин – за продолжение торговли, за продолжение отношений", – приводит слова Берманн РИА "Новости". Посол добавила, что торгпредство закрывается, так как российские власти считают, что его деятельность незаконна.

Ранее российские органы власти уведомили о том, что Business France не разрешается работать в России в рамках французского законодательства, согласно которому бюро входит в дипломатическую структуру.

Business France – государственная организация, находящаяся в партнерских отношениях с коммерческими французскими компаниями, она экспортирует их продукцию за рубеж и занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, напоминает телеканал "360".

