Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погорячились: Париж передумал рвать связи с Москвой

Фото: pixabay.com
Французы настроены на развитие отношений

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила 17 июля, что Париж не будет отвечать Москве на закрытие своего торгового представительства.

Ранее дипломатическое представительство Пятой республики сообщило о том, что с 16 июля закрывается Служба Посольства Франции, обеспечивающая работу Business France в РФ.

"Тем не менее, оба президента – Макрон, и Путин – за продолжение торговли, за продолжение отношений", – приводит слова Берманн РИА "Новости". Посол добавила, что торгпредство закрывается, так как российские власти считают, что его деятельность незаконна.

Ранее российские органы власти уведомили о том, что Business France не разрешается работать в России в рамках французского законодательства, согласно которому бюро входит в дипломатическую структуру.

Business France – государственная организация, находящаяся в партнерских отношениях с коммерческими французскими компаниями, она экспортирует их продукцию за рубеж и занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Путин вышел из себя после вопроса журналиста

Поиск "российского следа" в американских внутренних делах президент назвал "полным бредом"

Встреча Путина и Трампа закончилась скандалом

Саммит привел к аресту россиянки в США по обвинению в шпионаже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей