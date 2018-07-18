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В Америке испугались российских спецслужб

Фото: GLOBAL LOOK press/WIXTRÃ–M PETER
Запад замер в ожидании атаки Кремля

После окончания чемпионата мира по футболу и саммита в Хельсинки спецслужбы РФ будут наращивать обороты своих операций по дестабилизации обстановки на Западе.

Об это предупреждает CNN со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах США и Великобритании. Отмечается, что российские спецслужбы якобы свернули свои операции во время ЧМ-2018, дабы не привлекать слишком много внимания. Источник напоминает. что такой же тактики придерживался СССР во время московской Олимпиады в 1980 году.

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Какие конкретно операции против Запада готовит Россия, неизвестно, однако телеканал напоминает, что Москву в последнее время обвиняют в отравлениях "Новичком" жителей Соединенного Королевства, а также вмешательстве во внутренние дела других стран и пропаганде через СМИ и социальные медиа.

Валентина МАЙОРОВА
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