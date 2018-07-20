В США вновь обвинили "хакеров из ГРУ"
Вице-президент Microsoft Том Берт заявил, что хакеры, вероятнее всего связанные с ГРУ, ответственны за кибератаки по меньшей мере на трех кандидатов на американских выборах 2018 года.
"Это люди, которые, благодаря своей позиции, могут представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва процесса выборов", приводит слова Берта Bloomberg.
Таинственные хакеры – это группа Fancy Bears, которую также называют APT 28, Strontium и другими именами. Вредоносную группировку считают ответственной за кибератаки на американскую Демократическую партию, НАТО, немецкий Бундестаг французский телеканал TV5 Monde и другие западные и международные организации.
Ранее СМИ сообщили, что США обвинили 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в американские президентские выборы 2016 года.
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