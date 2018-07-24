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Пушков нашел НАТО применение

Алексей Пушков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Cенатор выступил с неожиданным предложением

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, Североатлантический альянс приносил бы реальную пользу, если бы переключился на защиту экологии.

По мнению сенатора, сейчас НАТО занимается непонятно чем, а подлинно масштабная беда, угрожающая человечеству, это засорение Мирового океана.

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"И деньги нашли бы достойное применение, и человечество оценило бы такие усилия", – написал Пушков в микроблоге Twitter.

Валентина МАЙОРОВА
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