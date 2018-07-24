Пушков нашел НАТО применение

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По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, Североатлантический альянс приносил бы реальную пользу, если бы переключился на защиту экологии.
По мнению сенатора, сейчас НАТО занимается непонятно чем, а подлинно масштабная беда, угрожающая человечеству, это засорение Мирового океана.
"И деньги нашли бы достойное применение, и человечество оценило бы такие усилия", – написал Пушков в микроблоге Twitter.
НАТО непонятно, чем занимается. А могло бы и реальную пользу принести, если бы боролось с подлинной угрозой - загрязнением мирового океана, принявшим опасные масштабы. И деньги нашли бы достойное применение, и человечество оценило бы такие усилия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 июля 2018 г.
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