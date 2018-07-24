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Лукашенко раскритиковал МОК за смешивание спорта и политики

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Белорусский лидер не стал скрывать своего разочарования

Александр Лукашенко заявил, что недоволен действиями Международного олимпийского комитета.  

"У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна... Я как руководитель НОК вынужден... довести (это) до сведения международной спортивной общественности", – сказал белорусский президент на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном.

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Лукашенко считает, что спорт нельзя превращать в часть грязной политики, и подход ко всем спортсменам должен быть одинаковым, сообщает ТАСС. "Мы – за чистый спорт, мы – за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК", – добавил лидер Белоруссии.

По словам президента, WADA и других международных спортивных комитетов, прежде всего, МОК, должны быть прозрачными организациями. 

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет готов вновь принять Россию в свои ряды и выразил сожаление, что РФ была отстранена от Олимпийских игр 2018 г. в Пхенчхане.

Валентина МАЙОРОВА
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