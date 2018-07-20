Организация пригласила РФ вернуться в большой спорт

Международный олимпийский комитет хочет снова принять Россию в свои ряды, заявил глава МОК Томас Бах.



"Мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", – заявил он на пресс-конференции в Лозанне, его цитирует "Р-Спорт".

Бах выразил сожаление по поводу того, что в истории Олимпийских игр 2018 г. о России как о стране-участнице ничего не будет сказано из-за наложенных на нее санкций.

В конце прошлого года МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхченхане из-за разгоревшегося допингового скандала вокруг российских спортсменов. Согласно расследования специальной комиссии, в отечественном спорте на протяжении нескольких лет применялся допинг, и власти страны об этом якобы знали об этом. Впрочем, веских доказательств вины России так и не предъявили.