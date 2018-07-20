Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

МОК предложил России вернуться

Фото: GLOBAL LOOK press/Anke Waelischmiller
Организация пригласила РФ вернуться в большой спорт

Международный олимпийский комитет хочет снова принять Россию в свои ряды, заявил глава МОК Томас Бах.

"Мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", – заявил он на пресс-конференции в Лозанне, его цитирует "Р-Спорт".

Бах выразил сожаление по поводу того, что в истории Олимпийских игр 2018 г. о России как о стране-участнице ничего не будет сказано из-за наложенных на нее санкций.

В конце прошлого года МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхченхане из-за разгоревшегося допингового скандала вокруг российских спортсменов. Согласно расследования специальной комиссии, в отечественном спорте на протяжении нескольких лет применялся допинг, и власти страны об этом якобы знали об этом. Впрочем, веских доказательств вины России так и не предъявили.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей