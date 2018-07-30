Развитие цифровых технологий РФ обсудят в Калининградской области

Первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации проведет вице-спикер СФ Андрей Турчак

Укрепление законодательно-правовой базы для развития цифровой экономики в России и барьеры, препятствующие на данном пути, обсудят 1 августа в городе Гусеве Калининградской области. Там состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, организованного при верхней палате парламента в апреле текущего года. Председательствовать на заседании будет вице-спикер СФ Андрей Турчак.

"Нам необходимо вместе с правительством оперативно включаться в законотворческую работу на самой ранней стадии", – поставил задачу Турчак. По его словам, особое внимание Совет будет уделять учету интересов и специфики регионов при развитии цифровой экономики. "Мы будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в регионах. На первом заседании Совета мы определим приоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет – повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и экспертного сообщества", – подчеркнул вице-спикер СФ.

Планируется, что заседание будет состоять из нескольких частей. Вначале участники обсудят обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах страны. С докладом по теме выступит губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Затем вице-президент по науке Фонда "Сколково" Николай Суетин, член правления Ассоциации разработчиков и производителей электроники Андрей Безруков и президент НП "Руссофт" Валентин Макаров представят свои доклады по вопросу повышения конкурентоспособности российских технологий и обеспечения цифрового суверенитета страны.

Своим видением цифровизации государственного управления поделятся председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Кроме этого, о проблеме человеческого капитала в условиях цифровой экономики выскажутся ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев, председатель правления Ассоциации человеческого капитала Елена Артемьева и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Важно, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях", – подчеркнул Турчак в преддверии заседания Совета.

В состав Совета входят сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научного сообщества, бизнеса и госкомпаний.

Задачи Совета – изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики в РФ, экспертный анализ федеральных законопроектов в данной области, контроль за применением нормативных актов по развитию цифровой экономики, подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики.