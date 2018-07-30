СМИ: Лукашенко сразил инсульт

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Последний раз его видели 28 июля. С того дня Александр Лукашенко не появлялся на публике, хотя в его планы входило посещение Гомеля.
Президент Беларуси слег с инсультом, сообщает "ДС", ссылаясь на собственные источники в Республике. В материале отмечается, что болезнь Лукашенко держится в строжайшем секрете.
Известно, что в Гомеле его ожидала целая делегация: охрана, журналистский пул, в том числе ТВ.
Догадки украинского издания – полный бред, отчиталась пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает "ТАСС".
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