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СМИ: Лукашенко сразил инсульт

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Пропажу белорусского лидера заметило украинское издание

Последний раз его видели 28 июля. С того дня Александр Лукашенко не появлялся на публике, хотя в его планы входило посещение Гомеля.

Президент Беларуси слег с инсультом, сообщает "ДС", ссылаясь на собственные источники в Республике. В материале отмечается, что болезнь Лукашенко держится в строжайшем секрете.

Известно, что в Гомеле его ожидала целая делегация: охрана, журналистский пул, в том числе ТВ.

Догадки украинского издания – полный бред, отчиталась пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает "ТАСС".

Оксана ПОДТУРКИНА
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