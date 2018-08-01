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Госуправление регионов переведут на цифровые технологии

Андрей Турчак. Фото: council.gov.ru
Проработкой вопроса займется созданный при верхней палате Совет

Его первое заседание, которое провел вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, состоялось сегодня в Калининградской области. Партиец, возглавляющий также Совет по развитию цифровой экономики, призвал экспертов поторопиться в вопросе о переходе системы госуправления регионов на цифровые технологии.

"Региональным заксобраниям следует подумать над тем, чтобы сформировать аналогичные Советы по развитию цифровой экономики, в которые войдут в том числе независимые эксперты", – резюмировал Турчак.

Он отметил, что Совет в том числе будет вовлечен в законотворческую деятельность. "Мы говорим в первую очередь об экспертизе первого пакета законов, разработанных правительством в этой сфере. Их на сегодняшний день 16. Часть из них безусловно может быть принята уже на осенней сессии", – сообщил Турчак.

В течение двух недель созданный в апреле Совет доработает резолюцию с учетом прозвучавших на заседании предложений. Рекомендации по ускорению развития цифровой экономики в России будут представлены правительству вместе со стратегиями и "дорожными картами" регионов.

Работа будет организована по четырем приоритетным направлениям: "Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ", "Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и "Цифровизация государственного управления".

Лучшие практики цифровизации, заверил Турчак, направят в регионы, уровнь развития цифровой экономики которых ляжет в основу рейтинга. "Собственные стратегии развития цифровой экономики должны не только учитывать особенности регионов, отметил он, но и предусматривать меры по оживлению инфраструктуры бизнес-инкубаторов и технопарков", – заявил вице-спикер Совфеда.

По его словам, при реализации программы "Цифровая экономика" необходимо закреплять приоритет отечественных решений над иностранными. А также создавать условия для введения в оборот нематериальных активов компаний, чтобы привлекать финансирование. "Этой теме, возможно, следует посвятить отдельное заседание Совета, чтобы обсудить все более подробно", – заключил Турчак.

Фото: er.ru

Новое объединение намерено разработать стандарт "цифрового минимума", чтобы обучать тем самым технологиям для дистанционного получения госуслуг население. С таким предложением Совет обратится к правительству.

Создание благоприятных условий для развития IT-отрасли эксперты разбирали на примере Калининградской области. Ее губернатор похвалился, что с начала года для научной деятельности там были предложены уникальные условия в рамках ОЭЗ. С того времени в реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области уже включено 46 организаций, в том числе 13 проектов в области ИТ. В первые 3 года заявленный объем инвестиций составляет около 95 млн руб., а число новых рабочих мест – 869 человек.

У России может появиться шанс вернуться в "высшую лигу" микроэлектроники, выразил надежду вице-президент по науке Фонда "Сколково" Николай Суетин. Он уточнил, что о разработке "нейроподобных" чипов уже заявили крупные компании. "Все это открывает новые возможности для создания продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке", – уверен он.

Отдельную дискуссионную площадку для взаимодействия и координации отраслевых ведомств Совету предложил организовать президент НП "Руссофт" Валентин Макаров. Кроме того, помощь объединения не была бы лишней в формировании законодательства, содействующего внедрению цифровой экономики в России.

Ее продвижение в контрольно-надзорную деятельность позволит существенно сократить нагрузку на бизнес и бюджетные учреждения, убежден председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ведомство, не сомневается он, постарается внедрить многие процессы цифровизации. "В этом отношении мы можем проводить меньше проверок, но будем видеть все", – заявил Кудрин, добавив, что масштаб цифровизации в России уже требует массовой подготовки специалистов. "Нам необходимы тренинги, обучение, подготовка специалистов, которых не хватает в регионах", – подчеркнул он.

Аккуратно подходить к законотворчеству в сфере цифровой экономики призвал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. "Для развития цифровой экономики нет каких-то шаблонов, учебников, понятных моделей, по которым бы она функционировала. Надо аккуратно относиться к нормотворчеству в рамках цифровой экономики", – поделился своим мнением министр.

Перед властями, считает он, стоит серьезная задача. Стране необходимы новые законы в обсуждаемой области, которые бы защищали и граждан, и бизнес. "В цифровой экономике данные становятся основным товаром, основной ценностью, и нельзя допустить, чтобы данные о гражданах, о компаниях использовались неправомерно", – пояснил Носков.

Отметим, Андрей Турчак прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом. Он встретился с главой региона, побывал на церемонии возложения цветов к памятнику "Памяти забытой войны, изменившей ход истории". Мемориал установлен в парке инновационного центра "Технополис GS" Гусева. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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