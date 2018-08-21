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Британцы потребовали от ЕС наказать Москву за Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Britain on View
Лондон предупредил мировые страны об опасности политики Кремля

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз усилить давление на Россию и ввести новые более жесткие санкции. Об этом он заявил во время выступления в вашингтонском Институте мира.

По его словам, политика Кремля угрожает безопасности многим странам мира. Хант уверен, что антироссийские меры помогут остановить "агрессию" Москвы.

"И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами", – цитирует его РИА "Новости".

При этом глава МИД подчеркнул, что цель санкций наказать Россию за якобы причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доказательств вины Москвы, как всегда, нет.

В августе администрация Дональда Трампа анонсировала свой пакет санкций за якобы использование Москвой химического оружия при отравлении в Великобритании.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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