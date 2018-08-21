Лавров посоветовал британцам быть скромнее в деле Скрипалей

Глава российского МИД призвал Лондон умерить свои аппетиты насчет санкций

Призывы властей Великобритании к союзникам усилить ограничительные меры в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери объясняются слишком высоким самомнением Соединенного Королевства. Таким образом Лондон пытается навязать партнерам свою политику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 21 августа.

Так он отреагировал на появившиеся в СМИ выдержки из речи его британского коллеги Джереми Ханта, которую он должен сегодня произнести в вашингтонском Институте мира. Англичанин намерен призвать Евросоюз ужесточить санкции против РФ из-за Скрипалей.

"Что касается действий Великобритании, я слышал заявление нового министра иностранных дел Соединенного Королевства, который направляется, как я понимаю, в Вашингтон и объявил о том, что он будет убеждать (президента США) Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ. И то же самое продвигает в отношениях с европейцами, требуя и от них дальнейшего ужесточения санкций, ссылаясь на инцидент в Солсбери, который до сих пор не расследован", – сказал Лавров.

Он отметил, что, когда местные журналисты спросили Ханта, есть ли у следователей какой-либо прогресс в установлении круга подозреваемых в отравлении, тот не знал, что им ответить.

"Ну и, в принципе, конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках Brexit, стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу. А теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и в Вашингтоне", – добавил министр.

Лавров напомнил, что Москва неоднократно предлагала Лондону сесть за стол переговоров и нормально обсудить двусторонние "озабоченности", однако там высокомерно отказывают.

Между тем Брюссель, кажется, не особо рвется последовать призывам британцев к ужесточению ограничений в адрес Москвы. Там, вероятно, и уже существующие как кость в горле.

"Мы видели сообщения. Я могу сказать, что у нас уже действуют сильные меры, касающиеся российских санкций, в частности, мы видели это по мерам в связи со строительством моста через Керченский пролив, продлением экономических санкций и санкций в связи с незаконной аннексией Крыма. Если речь идет о мерах в связи с инцидентом в Солсбери, то были приняты ранее разные шаги, они объявлялись. Любые дополнительные меры должен принимать Совет ЕС", – осторожно прокомментировала будущее воззвание Лондона представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, сообщает РИА "Новости".

Разумной, прагматичной и осторожной назвал реакцию Брюсселя программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он также указал на тот факт, что расследование по делу Скрипалей еще не завершено, а "есть "highly likely", есть достаточно противоречивые заявления британских политиков и официальных лиц, есть противоречивая информация по "Новичку".

По мнению эксперта, европейцы весьма благоразумно относятся к таким предложениям по санкциям.

"Я думаю, что Брюссель хочет на этот счет иметь какие-то более серьезные факты относительно химического оружия", – подчеркнул Тимофеев.