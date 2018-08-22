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Скрипаля похоронила племянница

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Экс-полковника ГРУ не показывали публике, потому что демонстрировать было нечего

Родственница Сергея и Юлии рассказала страшные вещи о судьбе жертв так называемого покушения в Солсбери.

О пострадавших якобы от "Новичка" Скрипалях давно ничего не слышно. Британцы пытаются по-тихому замять дело. Остались лишь отголоски в виде бесконечных санкций, очередной пакет которых анонсировали США. На фоне пугающего молчания, особенно со стороны Сергея, его племянница Виктория начала сильно нервничать. Если с двоюродной сестрой Юлией она несколько раз хотя бы говорила по телефону и видела на видеообращении, то Сергей будто исчез с лица земли. Женщина в беседе с журналистами призналась, что готовится к худшему.

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По ее словам, во время одного из разговоров с Юлией та пообещала ей, что Сергей позвонит матери. Пожилая женщина очень переживает после того, как узнала из СМИ о произошедшем, и хочет услышать сына. Однако Скрипаль так и не появился. Несмотря на заверения Юлии, что с отцом все хорошо, Виктория уверена в обратном.

"Либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего. Конечно он мог сам отказаться от этого, но здесь мне кажется, как с Литвиненко – демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", – призналась она в интервью "МК".

Племянница Скрипаля рассказала также, что некий зарубежный телеканал снял документальный фильм о жизни бывшего шпиона. Премьера состоится уже в этом году. Однако кто выступит в главной роли, остается загадкой. Будет ли это сам Скрипаль, который опровергнет тем самым слухи о собственной смерти, или появится актер, а о бывшем сотруднике ГРУ мы так ничего и не узнаем в ближайшее время.

Напомним, отравление в Солсбери произошло 4 марта этого года. Сергея и Юлию нашли без сознания в парке. Британия обвинила Россию в покушении, что вылилось в дипломатический скандал.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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