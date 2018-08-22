Скрипаля похоронила племянница

Экс-полковника ГРУ не показывали публике, потому что демонстрировать было нечего

Родственница Сергея и Юлии рассказала страшные вещи о судьбе жертв так называемого покушения в Солсбери.

О пострадавших якобы от "Новичка" Скрипалях давно ничего не слышно. Британцы пытаются по-тихому замять дело. Остались лишь отголоски в виде бесконечных санкций, очередной пакет которых анонсировали США. На фоне пугающего молчания, особенно со стороны Сергея, его племянница Виктория начала сильно нервничать. Если с двоюродной сестрой Юлией она несколько раз хотя бы говорила по телефону и видела на видеообращении, то Сергей будто исчез с лица земли. Женщина в беседе с журналистами призналась, что готовится к худшему.

По ее словам, во время одного из разговоров с Юлией та пообещала ей, что Сергей позвонит матери. Пожилая женщина очень переживает после того, как узнала из СМИ о произошедшем, и хочет услышать сына. Однако Скрипаль так и не появился. Несмотря на заверения Юлии, что с отцом все хорошо, Виктория уверена в обратном.

"Либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего. Конечно он мог сам отказаться от этого, но здесь мне кажется, как с Литвиненко – демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", – призналась она в интервью "МК".

Племянница Скрипаля рассказала также, что некий зарубежный телеканал снял документальный фильм о жизни бывшего шпиона. Премьера состоится уже в этом году. Однако кто выступит в главной роли, остается загадкой. Будет ли это сам Скрипаль, который опровергнет тем самым слухи о собственной смерти, или появится актер, а о бывшем сотруднике ГРУ мы так ничего и не узнаем в ближайшее время.

Напомним, отравление в Солсбери произошло 4 марта этого года. Сергея и Юлию нашли без сознания в парке. Британия обвинила Россию в покушении, что вылилось в дипломатический скандал.