Грузия подала в суд на Россию за оккупацию

Москву обвиняют сразу по нескольким пунктам

Тбилиси потребовал справедливости в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В иске Минюста Грузии указывается, что Россия притесняет этнических грузин на оккупированных ею территориях Республики.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Москва нарушает сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека.

"Продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются: 2 статья Европейской конвенции (право на жизнь), 3 статья (запрет пыток), 5 статья (право на свободу и безопасность), 8 статья (право личной и семейной защищенности), 13 статья (право на эффективное средство правовой защиты)", – перечисляет Минюст.

На этом основании Тбилиси требует от ЕСПЧ признать Россию виновной и назначить ей наказание.

Это уже третий иск Грузии против РФ в ЕСПЧ.

Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Удар приняли российские миротворцы, стоявшие на линии разграничения конфликтующих территорий. Москва встала на защиту их, а также жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. Вооруженное столкновение длилось 5 дней и закончилось отступлением грузинских войск.

А 26 августа 2008 г. Россия признала независимость двух бывших грузинских автономий – Южной Осетии и Абхазии. Дипломатические отношения между РФ и Грузией разорваны.