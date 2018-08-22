Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грузия подала в суд на Россию за оккупацию

Фото: GLOBAL LOOK press
Москву обвиняют сразу по нескольким пунктам

Тбилиси потребовал справедливости в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В иске Минюста Грузии указывается, что Россия притесняет этнических грузин на оккупированных ею территориях Республики.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Москва нарушает сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека.

По теме

"Продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются: 2 статья Европейской конвенции (право на жизнь), 3 статья (запрет пыток), 5 статья (право на свободу и безопасность), 8 статья (право личной и семейной защищенности), 13 статья (право на эффективное средство правовой защиты)", – перечисляет Минюст.

На этом основании Тбилиси требует от ЕСПЧ признать Россию виновной и назначить ей наказание. 

Это уже третий иск Грузии против РФ в ЕСПЧ. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Удар приняли российские миротворцы, стоявшие на линии разграничения конфликтующих территорий. Москва встала на защиту их, а также жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. Вооруженное столкновение длилось 5 дней и закончилось отступлением грузинских войск.

А 26 августа 2008 г. Россия признала независимость двух бывших грузинских автономий – Южной Осетии и Абхазии. Дипломатические отношения между РФ и Грузией разорваны.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей