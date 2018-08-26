Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия обвинила Британию в опасной провокации на Черном море

Инцидент в воздухе могу привести к серьезным последствиям

Британцы сделали весьма опасный и непродуманный шаг, когда подняли свои истребители с базы в Румынии для перехвата самолета-патруля ВВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

По его словам, версия Минобороны Британии о том, что российский самолет был поднят в небо для провокации, перевернута с ног на голову. На самом деле, провокационными были действия военных Соединенного Королевства, поскольку российский самолет летал около территории РФ и был далек от воздушных границ Британии. Следовательно, не может быть и речи об угрозе с его стороны.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно", – цитирует представителя дипведомства РИА "Новости".

Он добавил, что тот случай красноречиво показывает, как опасно размещение сил НАТО близ границ России, в частности, в Прибалтике, Польше и Румынии. Такие меры не только не повышают чью-либо безопасность, а наоборот, способствуют росту напряженности. Особенно когда кто-то использует эти меры в целях провокации. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей