Инцидент в воздухе могу привести к серьезным последствиям

Британцы сделали весьма опасный и непродуманный шаг, когда подняли свои истребители с базы в Румынии для перехвата самолета-патруля ВВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

По его словам, версия Минобороны Британии о том, что российский самолет был поднят в небо для провокации, перевернута с ног на голову. На самом деле, провокационными были действия военных Соединенного Королевства, поскольку российский самолет летал около территории РФ и был далек от воздушных границ Британии. Следовательно, не может быть и речи об угрозе с его стороны.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно", – цитирует представителя дипведомства РИА "Новости".

Он добавил, что тот случай красноречиво показывает, как опасно размещение сил НАТО близ границ России, в частности, в Прибалтике, Польше и Румынии. Такие меры не только не повышают чью-либо безопасность, а наоборот, способствуют росту напряженности. Особенно когда кто-то использует эти меры в целях провокации.