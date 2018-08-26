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Трампу запретили хоронить Маккейна

Фото: Ron Sachs/ Global Look
Американский сенатор запретил семье приглашать на панихиду президента и его супругу

Семья американского сенатора Джона Маккейна собралась исполнить его последнюю волю и запретила появляться на траурной церемонии нынешнему главе США Дональду Трампу вместе с супругой. В список персон нон-грата попали также его предшественник Барак Обама с женой, а также Джордж Буш с супругой. При этом, имени демократки и самой жестокой женщины-политика Хиллари Клинтон среди нежелательных лиц нет. 

Оказалось, что страдающий от рака Маккейн, спланировал свои похороны сам еще год назад. Политик написал целый список, в котором отдельным пунктом поставил обязательное условие – отсутствие американских президентов, передает CNN.

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Поэтому Трампу пришлось ограничиться скудной речью в адрес своего бывшего коллеги и противника в Twitter. "Мои соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши молитвы с вами", – написал он. 

Свои соболезнования выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что сенатор был борцом за НАТО и демократом. 

Маккейн умер в ночь на воскресенье 26 августа. 

Марина МОНРО
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