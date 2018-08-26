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Умер Джон Маккейн

Фото: Ting Shen/imago stock&people
Ярый борец с Россией и "большой друг Украины" скончался на 82 году жизни

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни в ночь на воскресенье, 26 августа. Ему был 81 год.

Смерть Маккейна подтвердили в его офисе и семье. 

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 25 августа 2018 года. Сенатор простился с жизнью в окружении жены Синди и семьи… Он добросовестно служил Соединенным Штатам Америки в течение шестидесяти лет", – говорится в официальном заявлении офиса , выпущенном в связи с кончиной сенатора.

Жена политика Сидни Маккейн написала, что муж "умер так же, как и жил – по его собственным правилам". В последний момент с ним рядом находились те, кто "он любил больше всего".

Соболезнования по поводу смерти сенатора уже выразили экс-президент США Барак Обама и нынешний глава Украины Петр Порошенко. Последний особенно тепло высказался о личности Маккейна, который был известен своей жесткой риторикой в адрес России.

"Печальная новость для всего украинского народа: умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, поддержку нашего государства", – написал Порошенко в Twitter.

В июле 2017 года врачи поставили Маккейну страшный диагноз – глиобластома. Это наиболее агрессивная форма рака мозга. Шансы на излечение от болезни тогда оценили как мизерные (менее 15%).

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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