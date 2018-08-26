Умер Джон Маккейн

Ярый борец с Россией и "большой друг Украины" скончался на 82 году жизни

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни в ночь на воскресенье, 26 августа. Ему был 81 год.

Смерть Маккейна подтвердили в его офисе и семье.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 25 августа 2018 года. Сенатор простился с жизнью в окружении жены Синди и семьи… Он добросовестно служил Соединенным Штатам Америки в течение шестидесяти лет", – говорится в официальном заявлении офиса , выпущенном в связи с кончиной сенатора.

Жена политика Сидни Маккейн написала, что муж "умер так же, как и жил – по его собственным правилам". В последний момент с ним рядом находились те, кто "он любил больше всего".

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) 26 августа 2018 г.

Соболезнования по поводу смерти сенатора уже выразили экс-президент США Барак Обама и нынешний глава Украины Петр Порошенко. Последний особенно тепло высказался о личности Маккейна, который был известен своей жесткой риторикой в адрес России.

"Печальная новость для всего украинского народа: умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, поддержку нашего государства", – написал Порошенко в Twitter.

Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн.



Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави.



Співчуття родині та усьому американському народові pic.twitter.com/W01f82cEen — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 августа 2018 г.

В июле 2017 года врачи поставили Маккейну страшный диагноз – глиобластома. Это наиболее агрессивная форма рака мозга. Шансы на излечение от болезни тогда оценили как мизерные (менее 15%).