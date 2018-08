Умер Джон Маккейн

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни в ночь на воскресенье, 26 августа. Ему был 81 год.

Смерть Маккейна подтвердили в его офисе и семье.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 25 августа 2018 года. Сенатор простился с жизнью в окружении жены Синди и семьи… Он добросовестно служил Соединенным Штатам Америки в течение шестидесяти лет", – говорится в официальном заявлении офиса , выпущенном в связи с кончиной сенатора.

Жена политика Сидни Маккейн написала, что муж "умер так же, как и жил – по его собственным правилам". В последний момент с ним рядом находились те, кто "он любил больше всего".

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.